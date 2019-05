Снукърът си има нов крал

Снукърът има своя нов крал! Джъд Тръмп по безапелационен начин се присъедини към престижното "семейство" на носителите на "Тройната корона", след като надделя над непоколебимия Джон Хигинс с 18:9 във финала на Световното първенство в "Крусибъл". Битката за най-ценния трофей в джентълменския спорт предложи толкова висок стандарт на игра, че ако не е номер 1 в историята, то поне със сигурност може да се мери с всеки величествен финал в "театъра на мечтите".

Judd Trump: 2019 World Champion The moment @judd147t etched his name onto the for the very first time... What a sensational performance to beat John Higgins 18-9! pic.twitter.com/Ld6Cw3fqBE

Тръмп водеше с 16:9 преди последната сесия, като още преди нея двамата се бяха постарали да осигурят на зрителите рекорден брой сенчъри брейкове - 11. Асото в колодата бе близо до това да ги увеличи с още един, само че спря серията си на 94 в откриващата партия за вечерта. Хигинс пък опита да спечели следващия фрейм с една визита и опита труден вторичен разбиващ удар през цялата маса след отбелязване на кафява, но сбърка. Впоследствие Тръмп успя под напрежение да направи нужните комбинации, за да не удължава още чакането си за първа световна титла.

A lifelong dream is realised by Judd Trump



The moment @judd147t has been waiting for as he gets his hands on the World Championship trophy! pic.twitter.com/ZAsmO4hYIs