Валверде: Възможно е Ливърпул да ни елиминира

Наставникът на Барселона Ернесто Валверде даде официалната си пресконференция преди утрешния реванш срещу Ливърпул от Шампионската лига. Специалистът е на мнение, че "блаугранас" все още не са си осигурили класирането на финал.

"Резултатът няма да ни повлияе. Трябва да играем на ниво и в реванша, както го направихме в първата среща. Всяко разсейване може да доведе до големи грешки. Ще бъде тежко, защото стадионът ще мотивира много Ливърпул".

Valverde: "Each coach must assess their losses, but it would have been extraordinary to see Dembélé, Salah, Firmino and the rest of the injured players on the pitch" #LFCBarça pic.twitter.com/IXomGEMuJA