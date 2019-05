eSports Италианец изненада всички и спечели турнира по FIFA 19 в Атланта 06 май 2019 | 20:35 - Обновена 0



Успехът обаче дойде, след като EA Sports oтново имаха страхотни проблеми със сървърите, което развали отличните впечатления от организацията в Атланта.

I’m the Ps4 champ in Atlanta, can’t describe the feeling at the moment. Secured 850 pro points and 5000 $, now it’s time to cross console final

Gg @SebasOrtiz_7, great player, I have luck in some situation ad gl for the future

C’mon Italy pic.twitter.com/GTuseKg0BO — Daniele (@DAGNOLF96) May 6, 2019

Dagnolf спечели 850 точки за ранглистата, както и пет хиляди долара от наградния фонд. Италианецът Dagnolf96 спечели големия турнир по FIFA 19 в Атланта. Младият геймър изненада всички и грабна първия си голям трофей в своята кариера. Toй успя да победи с 4-3 на финала GoalMachineFIFA, който е считан за един от най-добрите играчи в света.Успехът обаче дойде, след като EA Sports oтново имаха страхотни проблеми със сървърите, което развали отличните впечатления от организацията в Атланта.Dagnolf спечели 850 точки за ранглистата, както и пет хиляди долара от наградния фонд.

