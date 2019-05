Българи зад граница Кун Теменужков вкара дузпа и спечели нов трофей с Лийдс 06 май 2019 | 17:42 0



2018/19 NATIONAL CHAMPIONS!!! #LUFC U23s defeat Birmingham City 4-2 on penalties to seal the trophy! pic.twitter.com/AYuOFw1bgM — Leeds United (@LUFC) May 6, 2019 Българският нападател на Лийдс Кун Теменужков грабна обединения трофей на Professional Development League. На финала днес на “Еланд Роуд” отборът на Лийдс до 23 години надделя над връстниците си от Бирмингам след изпълнение на дузпи. Двата тима не си вкараха 120 минути, а при дузпите “белите” спечелиха с 4:2. Нашето момче реализира четвъртата дузпа за своите и направи резултата 3:2. Кун се появи в игра в 116-ата минута. Лийдс U23 стана шампион на Северната дивизия преди десет дни. Преди пет дни българинът реализира победния гол за своя тим в 1/2-финалния сблъсък срещу Ковънтри.

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 5263 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

