Англия Почетино готов да подсили Тотнъм с халф на Кардиф 06 май 2019 | 15:27 - Обновена 0



копирано

Тотнъм е готов да използва нападателя Винсент Янсен, за да привлече полузащитник на Бетис пред лятото. Маурисио почетино набеляза Виктор Камараса, който игра под наем в Кардиф през този сезон и се представи на добро ниво. Севилци са готови да се разделят със своя играч за поне 20 милиона евро предвид добрата му форма. Маурисио Почетино вече сподели, че очаква през лятото тима да бъде подсилен по-сериозно. Thank you for all! https://t.co/vr0WpupGYH — Victor Camarasa (@vicama8) May 5, 2019 Евентуално участие на холандския футболист Винсент Янсен в сделката е вариант, който се харесва и на двата клуба. Бетис бе в напреднали преговори за нападателя през януари, но сделката пропадна в последния момент. Янсен се завърна в групата на Тотнъм след лечение на контузия, но почти сигурно ще напусне през лятото. Клубът на северен Лондон е готов на размяна срещу правата на Виктор Камараса. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 629

1