Ман Сити започна преговори за халф от Спортинг

Манчестър Сити започна преговори за привличането на Бруно Фернандеш от Спортинг Лисабон, съобщават британските медии в понеделник. Цената на португалския халф е над 42 милиона лири. Колумбийският нападател Марлос Морено може да бъде включен в сделката между двата клуба и да премине в Спортинг през лятото на 2019 година. Фернандеш е трансферна цел и на няколко от големите европейски клубове, включително и Манчестър Юнайтед. Manchester City are front-runners in the race for €50m Bruno Fernandes



@Sammy_Goal https://t.co/FhrT3nWKdW — Goal News (@GoalNews) May 6, 2019 24-годишният португалски национал Бруно Фернандеш има 51 мача във всички турнири с екипа на Спортинг през настоящия сезон. В тях той е реализирал 31 гола и е направил 17 асистенции. Английският шампион Манчестър Сити иска да купи и нападателя Жоао Феликс от Бенфика през следващия трансферен период. 0



