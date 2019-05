Алегри вече е одобрил списъка за лятна селекция на Ювентус

Ръководството на Ювентус има четири основни цели за летния трансферен прозорец. Това са Матайс де Лихт, Хамес Родригес, Адриен Рабио и Федерико Киеза. Списъкът на Масимилиано Алегри е одобрен от ръководството. От тези футболисти само Рабио е свободен агент, но със сигурност ще трябва да му бъде подсигурен солиден договор.

