Пянич: ПСЖ е клуб, в който всеки играч иска да отиде

"PSG is among the best European clubs. In the Champions League, they want to take a step. It's a club where all players are ready to go."



"Yes, everything is possible. It's been eight years I've been in Italy."



[Canal+] pic.twitter.com/LuqJLOF1pM — Get Worldwide Football News (@GWWFN) May 5, 2019 Ще видим какво ще стане през лятната почивка, но уважавам клуба. Имаме добри играчи. Мога да кажа, че целта ми за следващите години е да спечеля ШЛ. Със семейството ми се чувстваме добре в Италия. Страната живее с футбола и като футболист добре си живееш там. Има разлика с Франция, например. Става за живот”, коментира Пянич пред Canal+. Халфът на Ювентус Миралем Пянич подхрани спекулациите за трансфер в Пари Сен Жермен , заявявайки, че парижкият клуб е място, където всеки играч желае да отиде.“ПСЖ са сред най-добрите европейски клубове. Те искат да направят стъпка в Шампионската лига. Това е отбор, в който всички играчи са готови да отидат. Този тим е уважаван и има добър шанс да спечелиш ШЛ там. Всичко е възможно. От осем години съм в Италия. В момента съм в много голям клуб. Трябва да постигна съгласие с ръководството, но сега не мисля за всичко това. Фоксуиран съм върху края на сезона.Ще видим какво ще стане през лятната почивка, но уважавам клуба. Имаме добри играчи. Мога да кажа, че целта ми за следващите години е да спечеля ШЛ. Със семейството ми се чувстваме добре в Италия. Страната живее с футбола и като футболист добре си живееш там. Има разлика с Франция, например. Става за живот”, коментира Пянич пред Canal+.

