Гуардиола: Срещал съм два отбора, за които мога да кажа “Уау”

I asked Pep Guardiola a couple of questions about the season in his most recent press conference. Here's what he had to say about the title race and #Liverpool. pic.twitter.com/u5M5ExwOnw — Guillem Balague (@GuillemBalague) May 6, 2019

"Тук без съмнение е най-тежко заради качествата на съперниците. Невероятно е. След толкова борба разликата е толкова малка. В неделя единият ще ликува с купата, а другият ще се прибере тъжен вкъщи", завърши още Гуардиола. Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола заяви, че настоящият отбор на Ливърпул е един от най-добрите, срещу който той се е изправял в треньорската си кариера досега. Двата отбора водят страхотна битка за титлата във Висшата лига, като всичко ще бъде решено в последния кръг от сезона идната неделя. Ливърпул има 94 точки и аванс от 2 точки на върха на класирането, но Сити е с мач по-малко, който ще изиграе срещу Лестър на "Етихад" тази вечер и при успех ще оглави подреждането."В кариерата ми като мениджър съм срещал изключителни отбори. За два от тях мога на възкликна: "Уау". Единият е Барселона на Луис Енрике (спечелил требъл през сезон 2014/2015) с Неймар , (Лионел) Меси и (Луис) Суарес в атака. Другият е настоящият тим на Ливърпул. Това са двата най-добри отбора, срещу които съм се изправял като треньор", заяви Пеп.Манчестър Сити спечели категорично титлата през миналия сезон с актив от 100 точки, с 19 повече от втория Манчестър Юнайтед . През настоящата кампания Ливърпул игра изключително уверено и с голямо постоянство, като през януари имаше аванс от 7 точки пред шампионите, но те бяха стопени след серия от 12 поредни победи на Сити от февруари насам."Когато изоставахме със 7 точки, много хора са си казали, че всичко е решено. Но ние продължихме, не се предадохме. Свършихме си работата и всичко е в наши ръце. През миналата година също направихме силна пролет, но този път разликата дойде от Ливърпул. Вярно е, че постигнахме много, но всичко ще има смисъл само ако вдигнем трофея в неделя", продължи испанецът.В кариерата си той е водил още Барселона и Байерн (Мюнхен) , но смята, че английското първенство е най-трудното за спечелване."Тук без съмнение е най-тежко заради качествата на съперниците. Невероятно е. След толкова борба разликата е толкова малка. В неделя единият ще ликува с купата, а другият ще се прибере тъжен вкъщи", завърши още Гуардиола.

