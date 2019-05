Един Азар напусна Челси

Челси продаде лявото крило Килиан Азар на белгийския първодивизионен Серкъл Брюж, съобщиха от клуба. 23-годишният по-малък брат на Еден Азар беше преотстъпен от лондончани през миналото лято на стадион "Ян Брлейдел". Той записа 4 гола и асистенция в 23 мача на Серкъл Брюж през настоящата кампания и от клуба постигнаха договорка с англичаните за постоянен трансфер и Килиан Азар парафира контракт до юни 2023 година.

