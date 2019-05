Камило Плачи изведе Факел до бронз в Русия и участие в Шампионската лига (видео + снимки)

View this post on Instagram

Волейбольная команда «ФАКЕЛ» - бронзовый призерЧемпионата России! Поздравляем наших игроков, тренерский состав и преданных болельщиков Вперед, к новым победам! . . . #газпромдобычауренгой #вкфакел #факел #чемпионатроссииповолейболу #новыйуренгой

