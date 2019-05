Тенис Федерер е щастлив да се завърне на клей след тригодишна пауза 06 май 2019 | 11:27 - Обновена 0



"Щастлив съм от решението, което взех през декември, когато почувствах, че отново искам да играя на клей. Смятам, че то е правилно. Не съм съжалявал по време на подготовката ми за сезона на червено, не съм си казвал: "Може би не трябваше". Щастлив съм, че съм в Мадрид и съм доволен, че отново ще играя на тази настилка. Отне ми известно време да свикна с разиграванията, с конструирането на точките, защото на червено се играе повече от основната линия, има възможност топката да се повдига повече, да се използват по-остри ъгли. Ще бъде интересно и забавно, но в никакъв случай и прекалено изискващо", заяви 37-годишният Федерер. Who's in to see @rogerfederer in action? #MMOPEN pic.twitter.com/m5v8R9LNab — Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) May 5, 2019 Швейцарецът, който спечели 101-ата си титла в Маями в края на март, е поставен под номер 4 след шампиона от 2011 и 2016 година и водач в световната ранглиста Новак Джокович (Сърбия), петкратния победител Рафаел Надал (Испания) и защитаващия титлата си Александър Зверев (Германия). "Ще бъде интригуващо за мен как ще се представя в турнира. В никакъв случай нямам големи очаквания. Но в същото време знам, че всичко е възможно. В Мадрид кортовете са малко по-бързи. Ще бъде интересно да видим как ще се развият нещата", каза той. My @MutuaMadridOpen prediction for @rogerfederer is __________#MMOpen pic.twitter.com/E78MM8vOcx — ATP Tour (@ATP_Tour) May 5, 2019 Федерер стартира директно от втория кръг, в който очаква победителя от двубоя между Ришар Гаске (Франция) и испанския тийнейджър Алехандро Давидович Фокина, който игра полуфинал в Ещорил през миналата седмица. Бившият номер 1 в световната ранглиста по тенис Роджър Федерер (Швейцария) заяви, че е доволен от взетото решение отново да играе на червени кортове след тригодишна пауза. Федерер пропусна турнирите на клей в предишните два сезона, а за последно игра на тази настилка през май 2016 година в Рим. Той ще направи завръщането си на червено през тази седмица в надпреварата от сериите "Мастърс" в Мадрид, където има три титли през 2006, 2009 и 2012 година.

