Возняцки се отказа в първия кръг заради травма, Квитова стартира с убедителна победа

Датчанката се появи на корта с превръзка на левия крак, но получи проблем в долната част на гърба още в самото начало на срещата, като поиска медицински таймаут след първия гейм. Тя изоставаше с 0:3, когато реши да се откаже. Това беше първи турнир за Возняцки от април, когато загуби на финала в Чарлстън (САЩ). After completing three games, Caroline Wozniacki retired due to a lower back injury.



