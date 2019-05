Англия Хендерсън: Ще гледаме мача на Сити и ще се молим за чудо 06 май 2019 | 10:14 - Обновена 0



Мърсисайди, които не са печелили шампионата от 1990 точки, имат 2 точки аванс пред манчестърци, но и мач повече преди двубоя на "Етихад" тази вечер. Победа или равенство за Лестър, който е воден от бившия наставник на Ливърпул



"Ще гледаме заедно мача в понеделник вечерта и ще се молим за чудо. Сигурен съм, че Лестър, който е отличен отбор, ще даде всичко от себе си. Дали ще пратя съобщение на Брендън? Не. Може би, ще си помисля. Манчестър Сити е страхотен тим, но и ние също сме такъв. Който от нас спечели титлата, ще бъде заслужено. Направихме всичко възможно, така че не можем да съжаляваме. Едно е сигурно. Всичко ще се реши в последния кръг. Ние трябва да завършим с победа на " Count Jordan Henderson among those that will be praying for Leicester City on Monday! pic.twitter.com/88dh5S1c70 — Goal (@goal) May 6, 2019 "Червените" пък във вторник приемат Капитанът на Ливърпул Джордан Хендерсън заяви, че той и съотборниците му ще изгледат заедно по телевизията срещата между Манчестър Сити Лестър и ще се надяват на чудо, което да им помогне в борбата за титлата във Висшата лига.Мърсисайди, които не са печелили шампионата от 1990 точки, имат 2 точки аванс пред манчестърци, но и мач повече преди двубоя на "Етихад" тази вечер. Победа или равенство за Лестър, който е воден от бившия наставник на Ливърпул Брендън Роджърс , ще гарантира, че "червените" ще държат съдбата в собствените си ръце в неделя при домакинството на Уулвърхямптън. Ако Манчестър Сити спечели, момчетата на Юрген Клоп ще трябва да разчитат на помощ от едва спасилия си от изпадане Брайтън , който приема тима на Джосеп Гуардиола в последния мач от кампанията."Ще гледаме заедно мача в понеделник вечерта и ще се молим за чудо. Сигурен съм, че Лестър, който е отличен отбор, ще даде всичко от себе си. Дали ще пратя съобщение на Брендън? Не. Може би, ще си помисля. Манчестър Сити е страхотен тим, но и ние също сме такъв. Който от нас спечели титлата, ще бъде заслужено. Направихме всичко възможно, така че не можем да съжаляваме. Едно е сигурно. Всичко ще се реши в последния кръг. Ние трябва да завършим с победа на " Анфийлд " и да се молим за нещо, за чудо, което са се случи", коментира Хендерсън. Любопитното е, че Лестър завърши 1:1 срещу Ливърпул като гост в края на януари и може да се окаже един от ключовите отбори в борбата за трофея."Червените" пък във вторник приемат Барселона в среща-реванш от полуфиналите в Шампионската лига след поражението с 0:3 на " Камп Ноу " миналата сряда. "Не сме наивници - знаем, че ни предстои изключително тежка задача. Убеден съм, че всички очакват Барселона да се класира за финала. Не можем да бъдем доволни от резултата от първия мач, но все още имаме вярата заради представянето ни там. Трудно можем да имаме някакви претенции към играта ни на "Камп Ноу". Ще бъде много трудно във вторник, но ще се опитаме да играем така, както можем, ще дадем всичко от себе си на терена, пък ще видим какво ще стане. Остават ни най-малко два мача до края на сезона и трябва да бъдем максимално концентрирани в тях", каза още халфът.

