Марадона не успя да изведе мексиканския си отбор до промоция в елита (видео)

Диего Марадона не успя да изведе мексиканския си клуб Синалоа Дорадос до промоция в местния елит. Воденият от него отбор загуби с 0:1 след продължения гостуването си на Атлетико Сан Луис в реванша за титлата в шампионата "Клаусура" на втория ешалон. Първата среща завърши 1:1.

Атлетико Сан Луис, който е филиал на испанския гранд Атлетико Мадрид, пък заслужи втори пореден трофей, с което си гарантира и влизане в елита, след като през декември спечели и шампионата "Апертура", като на финала отново се справи със Синалоа Дорадос след 0:1 като гост и 4:2 след продължения в реванша на собствен терен. Ако Дорадос беше триумфирал в "Клаусурата", двата отбора щяха да изиграят още един решителен бараж за влизане в елита.

Diego Maradona's Dorados fell short in their quest for promotion with Sunday's loss to Atletico San Luis pic.twitter.com/HUboahbzoo — Goal (@goal) May 6, 2019

Легендата на аржентинския футбол пое клуба през септември 2018 година, но след неуспешния опит за промоция веднага се появиха спекулации, че той няма да се задържи още дълго на поста.

