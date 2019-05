Бейзбол Треньорът на Бостън бойкотира Доналд Тръмп 06 май 2019 | 09:29 0



Кора обяви решението си с изявление на испански език, публикувано в най-тиражния вестник в родината му Пуерто Рико – "Ел Нуево Диа". В него той посочва като мотив факта, че островът все още не е възстановен след опустошителния ураган Мария през 2017 г. въпреки многократните обещания от администрацията на Тръмп да се погрижи за карибската държава под юрисдикцията на Вашингтон.



Due to the state of the recovery efforts in Puerto Rico after Hurricane María, @RedSox manager Alex Cora @ac13alex confirmed to El Nuevo Día that he won’t be making the trip to the White House with the 2018 champions. Full story in spanish here: https://t.co/2vJpuCVWMb pic.twitter.com/mB4UCsN2fP — El Nuevo Día (@ElNuevoDia) May 5, 2019

"Както казах и пред вестника, правителството свърши някои неща у дома, които са страхотни, но все още има много дълъг път. Това е нашата реалност. Много е трудно да празнувам, когато сме в такова положение. Предпочитам да не отида, за да не изглежда, че съм съгласен със случващото се", коментира 43-годишният пуерторикански треньор след снощната победа на Ред Сокс с 9:2 като гост на Чикаго Уайт Сокс в мач от редовния сезон на МЛБ.



Освен Кора за столицата няма да пътуват и някои от най-големите звезди на тима, сред които Муки Бетс, Джаки Брадли-младши, Рафаел Деверс, Ксандер Богартс, Дейвид Прайс, Кристиан Веласкес и Ектор Веласкес. Всеки от тях по един или друг начин не е съгласен с политиката на 45-ия държавен глава на Съединените щати.







На ст. "Гарантийд Рейт Фийлд" в Чикаго снощи Бостън съкруши съпротивата на домакините със 7 точки в 8-ия ининг. Дотогава резултатът беше 2:2 след RBI-сингли на Мич Морланд и Джей Ди Мартинес във 2-рия и 5-ия ининг за "червените чорапи" и соло хоумръни на Райън Кордел и Хосе Абреу в 5-ия и 6-ия за "белите чорапи".



В предпоследното си нападение гостите избухнаха срещу риливъра Келвин Ерера (L 0-2) и отбелязаха 6 точки при 2 аута, включително с голям шлем на Богартс за крайния резултат. Победител излезе Брандън Уъркман (W 2-1), затворил чиста защита в 7-ия ининг.











Чикаго Уайт Сокс - Бостън Ред Сокс 2:9

ст. "Гарантийд Рейт Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

БОСТЪН

0

1

0

0

1

0

0

7

0

9

9

0

ЧИКАГО УАЙТ СОКС

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

6

2

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 5 МАЙ:



Американска лига



Детройт Тайгърс - Канзас Сити Роялс 5:2 (10 ининга)

Балтимор Ориолс - Тампа Бей Рейс отложен

Кливланд Индиънс - Сиатъл Маринърс 0:10

Тексас Рейнджърс - Торонто Блу Джейс 10:2

Лос Анджелис Ейнджълс - Хюстън Астрос 4:10

Ню Йорк Янкис - Минесота Туинс 4:1 (8 ининга, дъжд)



Национална лига



Маями Марлинс - Атланта Брейвс 1:3 (10 ининга)

Филаделфия Филис - Вашингтон Нешънълс 7:1

Милуоки Бруърс - Ню Йорк Метс 3:2

Колорадо Рокис - Аризона Дайъмъндбекс 8:7

Сан Диего Падрес - Лос Анджелис Доджърс 8:5

Синсинати Редс - Сан Франциско Джайънтс 5:6

Чикаго Къбс - Сейнт Луис Кардиналс 13:5



Интерлига



Питсбърг Пайрътс - Оукланд Атлетикс 5:3 (13 ининга)





ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол"

