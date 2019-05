Тенис Григор Димитров прогресира с три места в световната ранглиста 06 май 2019 | 09:20 - Обновена 0



копирано





Лидер остана шампионът от Откритото първенство на Австралия Новак Джокович с 11160 точки, следван от Рафаел Надал (Испания) със 7765 точки. Швейцарецът Роджър Федерер вече е трети с 5590 точки, като измести Александър Зверев (Германия), който падна на четвърто място с 5565 точки.



Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:

1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11160 точки

2. (2) Рафаел Надал (Испания) 7765 точки

3. (4) Роджър Федерер (Швейцария) 5590 точки

4. (3) Александър Зверев (Германия) 5565 точки

5. (5) Доминик Тийм (Австрия) 5085 точки

6. (6) Кевин Андерсон (Южна Африка) 4115 точки

7. (7) Кей Нишикори (Япония) 3780 точки

8. (8) Хуан-Мартин дел Потро (Аржентина) 3225 точки

9. (10) Стефанос Циципас (Гърция) 3190 точки

10. (9) Джон Иснър (САЩ) 3085 точки

@GrigorDimitrov v. @Taylor_Fritz97



Their first @FedEx ATP Head2Head meeting takes place on Monday at the @MutuaMadridOpen! — ATP Tour (@ATP_Tour) May 5, 2019

българите:

327. (333) Димитър Кузманов 86 точки

481. (481) Александър Лазов 13 точки

487. (490) Александър Лазаров 12 точки



двойки:

1. (1) Майк Брайън (САЩ) 9010 точки

2. (2) Джак Сок (САЩ) 6675 точки

3. (3) Никола Маю (Франция) 6220 точки

4. (4) Лукаш Кубот (Полша) 6160 точки

5. (5) Никола Мектич (Хърватия) 6130 точки

6. (6) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5950 точки

7. (7) Марсело Мело (Бразилия) 5890 точки

8. (8) Бруно Соареш (Бразилия) 5710 точки

9. (9) Джейми Мъри (Великобритания) 5710 точки

10. (10) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 5350 точки

10. (10) Роберт Фара (Колумбия) 5350 точки



българите:

441. (442) Кузманов 47 точки

445. (446) Александър Донски 45 точки

453. (453) Лазаров 45 точки Най-добрият български тенисист Григор Димитров прогресира с три места в световната ранглиста. 27-годишният Димитров не участва в турнири през миналата седмица и запази актива си от 985 точки, но се изкачи до 46-ата позиция в класацията на АТП.Лидер остана шампионът от Откритото първенство на Австралия Новак Джокович с 11160 точки, следван от Рафаел Надал (Испания) със 7765 точки. Швейцарецът Роджър Федерер вече е трети с 5590 точки, като измести Александър Зверев (Германия), който падна на четвърто място с 5565 точки.Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11160 точки2. (2) Рафаел Надал (Испания) 7765 точки3. (4) Роджър Федерер (Швейцария) 5590 точки4. (3) Александър Зверев (Германия) 5565 точки5. (5) Доминик Тийм (Австрия) 5085 точки6. (6) Кевин Андерсон (Южна Африка) 4115 точки7. (7) Кей Нишикори (Япония) 3780 точки8. (8) Хуан-Мартин дел Потро (Аржентина) 3225 точки9. (10) Стефанос Циципас (Гърция) 3190 точки10. (9) Джон Иснър (САЩ) 3085 точкибългарите:

46. (49) Григор Димитров (България) 985 точки

327. (333) Димитър Кузманов 86 точки481. (481) Александър Лазов 13 точки487. (490) Александър Лазаров 12 точкидвойки:1. (1) Майк Брайън (САЩ) 9010 точки2. (2) Джак Сок (САЩ) 6675 точки3. (3) Никола Маю (Франция) 6220 точки4. (4) Лукаш Кубот (Полша) 6160 точки5. (5) Никола Мектич (Хърватия) 6130 точки6. (6) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5950 точки7. (7) Марсело Мело (Бразилия) 5890 точки8. (8) Бруно Соареш (Бразилия) 5710 точки9. (9) Джейми Мъри (Великобритания) 5710 точки10. (10) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 5350 точки10. (10) Роберт Фара (Колумбия) 5350 точкибългарите:441. (442) Кузманов 47 точки445. (446) Александър Донски 45 точки453. (453) Лазаров 45 точки

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1335 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1