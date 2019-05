Зимни спортове Казахстан и Беларус спечелиха промоция за елитната дивизия на Световното по хокей на лед 06 май 2019 | 09:09 0



Класиралият се на втора позиция с 10 точки тим на Беларус също ще играе при най-силните на Световния шампионат в Швейцария догодина, докато Латвия, който завърши на последното шесто място с 3 точки изпадна. ICYMI: The Division IA ended and we have the two promoted teams to the 2020 #IIHFWorlds, Kazakhstan & Belarus, here now with their medals. Поздравляем #Kazakhstan & @hockey_bel! More: https://t.co/alLwPjkjmK



