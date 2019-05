Зимни спортове Сейнт Луис изравни серията срещу Далас, седми мач ще определи финалиста на Запад 06 май 2019 | 08:59 - Обновена 0



копирано





Джейдън Шуорц и Сами Бле вкараха в разстояние на 33 секунди в третия период, с което осигуриха триумфа на тима си, който постигна пети успех в шест гостувания в елиминациите досега. Преди това Алекс Пиетранджело и Давид Перон също реализираха, а Джордън Билингтън отрази 22 шайби. Тайлър Сегин се разписа за домакините малко след средата на втората част при числен превес за 1:1. Вратарят Бен Бишъп допусна четири гола от 20 изстрела и беше заменен за последните 11.50 минути от Антон Худобин, който отрази пет изстрела до края на двубоя. That Game 6 history you’ve been hearing about? Forget it. WE’RE BRINGING IT HOME FOR GAME 7!!!!! #WeAllBleedBlue pic.twitter.com/kk1CFEcwMQ — St. Louis Blues (@StLouisBlues) May 5, 2019 Решителната седма среща за класиране на финала на Запад е във вторник в Сейнт Луис. Сейнт Луис надделя с 4:1 над домакина Далас и изравни на 3:3 победи плейофната серия от втория кръг в Западната конференция на Националната хокейна лига.Джейдън Шуорц и Сами Бле вкараха в разстояние на 33 секунди в третия период, с което осигуриха триумфа на тима си, който постигна пети успех в шест гостувания в елиминациите досега. Преди това Алекс Пиетранджело и Давид Перон също реализираха, а Джордън Билингтън отрази 22 шайби. Тайлър Сегин се разписа за домакините малко след средата на втората част при числен превес за 1:1. Вратарят Бен Бишъп допусна четири гола от 20 изстрела и беше заменен за последните 11.50 минути от Антон Худобин, който отрази пет изстрела до края на двубоя.Решителната седма среща за класиране на финала на Запад е във вторник в Сейнт Луис.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 150

1