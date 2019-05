НБА Кауай Ленърд поведе Торонто към втора победа над Филаделфия в серията 06 май 2019 | 08:48 - Обновена 0



With another monster game vs the 76ers, Kawhi Leonard becomes the 5th player in NBA history to record 150 points, 30 rebounds and 15 assists through the first four games of a playoff series.



The four others to do so are all Hall of Famers (h/t @EliasSports) pic.twitter.com/1ocvZhR5sl — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 6, 2019 Гостите започнаха по-силно и поведоха с 22:11 след серия от 13 безответни точки в първата четвърт, но домакините съкратиха изоставането си и на почивката авансът на канадците беше едва 47:45. Филаделфия обърна до 65:59 в своя полза в средата на третата четвърт, но след това Торонто отново пое контрола. Двубоят остана оспорван, като 85 секунди преди края гостите имаха крехък аванс от 91:90, но в следващата минута последва серия от 8:2 точки за 99:92, което се оказа решаващо. В полуфинален мач от Източната конференция на Националната баскетболна асоциация Торонто надделя над Филаделфия със 101:96 като гост и изравни резултата на 2:2 победи в серията, като следващият двубойот нея е в Канада.Кауай Ленърд се отличи с 39 точки и 14 борби за канадците, Марк Гасол допринесе с 16 точки, а Кайл Лаури добави 14 точки, 6 борби и 7 асистенции. Джими Бътлър беше лидер за домакините с 29 точки и 11 борби. Ленърд се превърна в едва петия играч в историята на НБА с поне 150 точки, 30 борби и 15 асистенции в първите четири мача в плейофна серия.Гостите започнаха по-силно и поведоха с 22:11 след серия от 13 безответни точки в първата четвърт, но домакините съкратиха изоставането си и на почивката авансът на канадците беше едва 47:45. Филаделфия обърна до 65:59 в своя полза в средата на третата четвърт, но след това Торонто отново пое контрола. Двубоят остана оспорван, като 85 секунди преди края гостите имаха крехък аванс от 91:90, но в следващата минута последва серия от 8:2 точки за 99:92, което се оказа решаващо.

