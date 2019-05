Тенис Григор Димитров стартира срещу американец на сингъл в Мадрид 06 май 2019 | 08:31 - Обновена 0



копирано





Двубоят е трети в днешната програма на корт "Аранча Санчес" и ще започне след 17.00 часа българско време. 27-годишният Димитров е 46-и в световната ранглиста в момента, с 11 места по-напред от 21-годишния си американски съперник. Двамата не са се срещали досега. @GrigorDimitrov v. @Taylor_Fritz97



Their first @FedEx ATP Head2Head meeting takes place on Monday at the @MutuaMadridOpen! — ATP Tour (@ATP_Tour) May 5, 2019 Победителят от двубоя ще играе във втория кръг срещу водача в световната ранглиста Новак Джокович (Сърбия). Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе срещу квалификанта Тейлър Фритц (САЩ) в първия кръг на турнира на червени кортове от сериите "Мастърс" в испанската столица Мадрид с награден фонд 6,5 милиона евро.Двубоят е трети в днешната програма на корт "Аранча Санчес" и ще започне след 17.00 часа българско време. 27-годишният Димитров е 46-и в световната ранглиста в момента, с 11 места по-напред от 21-годишния си американски съперник. Двамата не са се срещали досега.Победителят от двубоя ще играе във втория кръг срещу водача в световната ранглиста Новак Джокович (Сърбия).

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4443 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1