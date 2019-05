Тенис Григор Димитров със силно начало в Мадрид (видео) 05 май 2019 | 19:53 - Обновена 0



Димитров и Карен Хачанов от Русия постигнаха престижна победа срещу играчите от топ 10 в световната ранглиста при дуетите и поставени под номер 4 в схемата Хуан Себастиан Кабал и Роберт Фара (Колумбия) с 6:2, 7:5 за 80 минути.



Българинът и руснакът спечелиха първите четири гейма по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част те реализираха обрат от 1:4 гейма срещу финалистите от Откритото първенство на Австралия през миналия сезон.



Welcome to Madrid, @GrigorDimitrov!



He will also play doubles with a WC with Karen Khachanov #MMOPEN pic.twitter.com/B7zPnHVBog — Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) May 2, 2019

