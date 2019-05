Пламен Константинов класира Локомотив на 5-о място в Русия! Тимът от Новосибирск ще играе в Европа

View this post on Instagram

Феноменальный матч под занавес сезона – «Локомотив» и «Белогорье» разыграли тай-брейк, который вывел новосибирцев в Кубок Вызова. Достойное завершение сезона! . Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении сезона и особенно сегодня – на решающем домашнем матче! . . #вклокомотив #новосибирск #вфв #суперлига #волейбол #lokovolley #lokomotiv #novosibirsk #nsk #superligamenvolley #lokoteam #lokofamily

