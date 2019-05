Ничии национали

View this post on Instagram

E hoje lê dia mais triste que um ser humano pode passar, se despedir de uma país que lo acolheu com muito carinho não estou diciendo un adiós sim não um hasta breve brigado Brasil por me tornar essa gran pessoa e esse gran atleta meu coração sempre vai estar aqui

