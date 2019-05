Лека атлетика Стотици хора в София и Сливен бягаха на Wings for Life World Run (видео) 05 май 2019 | 16:39 - Обновена 0



копирано

Точно в 14:00 ч. днес, 5 май, стартира шестото глобално и третото българско издание на Wings for Life World Run. Стотици хора се присъединиха към двете организирани бягания в София и Сливен, както и на различни локации в цялата страна и заедно със съмишленици от целия свят дадоха своя принос за каузата гръбначните увреждания да станат напълно лечими.



Спортен хъс и силна мотивация съпътстваха участниците и в двата български града преди, по време и след края на събитието. За хората в Сливен денят беше още по-специален, тъй като те за първи път регистрираха участие в глобалната карта на Wings for Life World Run.



Атмосферните условия позволиха на всички бягащи да дадат най-доброто от себе си, като много от тях направиха повече от една обиколка по трасетата, преди виртуалната кола преследвач да ги застигне.



Към организираното в Борисовата градина бягане се присъединиха и част от лицата, които застанаха зад каузата през 2019. Сред тях бяха Радо Янков, Никола Абаджиев-Коки, Иван Христов и Бранимир Кенанов.



Евгения Кусева, Влади Гюров и Георги Киряков, който пристигна специално от Тополовград, за да се включи в инициативата, за поредна година с много хъс и силен ентусиазъм, стартираха заедно с всички останали участници и дадоха своята подкрепа за каузата. Към отбора на Георги Киряков се присъединиха и много деца, част от които също изминаха разстоянието от Тополовград до София, за да бягат за тези, които не могат.



Един от най-големите отбори по време на събитието беше този на фитнеси Pulse, част от който бяха и двете лица на кампанията - Иван Христов и Бранимир Кенанов.



Като част от подготовката за голямото си предизвикателство - 1000 км през България, Северна Македония и Албания, Краси Георгиев също се включи в бягането в Борисовата градина и измина 5 км, с които даде своя принос към каузата на Wings for Life.



Постигнатите резултати и събраните средства от 2019 ще бъдат много важни за учените, които провеждат изследвания и са на път да доведат докрай мисията на фондация Wings for Life гръбначните увреждания да станат напълно лечими.



Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 388

1