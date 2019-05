Хъдърсфийлд - Ман Юнайтед 0:1, гледайте мача тук

Манчестър Юнайтед води с 0:1 в гостуването си на Хъдърсфийлд в предпоследния мач от сезона във Висшата лига. Скот Мактоминей откри резултата в осмата минута, когато двойно подаване между Мата и Погба доведе до рикошет в крака на играч на домакините, топката попадна в шотландския полузащитник, който я прати в мрежата.

Двата отбора имат коренно различна съдба, след като “червените дяволи”, макар и в лоша серия, продължават да се надяват на класиране в зона Шампионска лига при добро стечение на обстоятелствата за момчетата на Солскяер и грешки на опонентите Челси Арсенал . Домакините са с 14 точки и отдавна се простиха с живота в Премиър лийг официално, като само доиграват сезона и вече планират живот в Чемпиъншип.

