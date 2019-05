Моторни спортове Маркес триумфира в Испания и си върна лидерството в MotoGP 05 май 2019 | 15:47 - Обновена 0



Защитаващият титлата си в MotoGP Марк Маркес спечели четвъртия кръг от календара на шампионата в Испания и си върна лидерството в генералното класиране при пилотите. На второ и трето място зад него финишираха още двама испанци - Алекс Ринс, който демонстрира много добра скорост със своето Suzuki, и Маверик Винялес със заводската Yamaha. That's what world champions do! @marcmarquez93 takes his second win of 2019! #SpanishGP pic.twitter.com/EvjqP7UR5W — MotoGP™ (@MotoGP) May 5, 2019 Дебютантът в кралския клас на мотоциклетизма за сезон 2019 Фабио Куартараро стартира първи в четвъртия кръг от календара на MotoGP в Испания след впечатляваща квалификация. На възраст от 20 години и 14 дни французинът стана най-младият пилот, спечелил полпозишън в най-високия клас на MotoGP. Повреда в неговата Yamaha обаче не му позволи да финишира и той отпадна, докато се бореше за подиум. Зад него на "Херес" тръгна съотборникът му с втората сателитна Yamaha - протежето на Валентино Роси - Франко Морбидели. Двамата млади таланти не успяха да спрат на старта Маркес, който бе на трета стартова позиция. Маркес пое лидерството още при първия завой от пистата и поведе пред двамата сателитни пилоти на Yamaha. Дови стартира четвърти, но не успя да спечели позиция на старта и вместо това подари своята на Маверик Винялес със заводската Yamaha. Валентино Роси успя да навакса три места за първите две завъртания и от 13-ото място успя да влезе в топ 10. @marcmarquez93 made a blistering start!



The world champion has three Yamaha riders on his tail! #SpanishGP pic.twitter.com/nZv5EAokjF — MotoGP™ (@MotoGP) May 5, 2019 След първите четири обиколки Маркес водеше с едва две десети пред Морбидели и Куартараро, а малко по-назад победителят от САЩ - Алекс Ринс със Suzuki започна да оказва напрежение върху Довициозо за петото място и на деветия завой успя да изпревари италианеца. Behind the leading quartet, @AndreaDovizioso and @Rins42 are fighting hard over 5th!



The @suzukimotogp rider is looking busy! #SpanishGP pic.twitter.com/yQ1fADDrcr — MotoGP™ (@MotoGP) May 5, 2019 В десетата обиколка Ринс си спечели четвъртото място след маневра на 13-ия завой спрямо Винялес. В 12-ата обиколка Куартараро, който впечатли в квалификацията, отпадна от състезанието заради повреда в скоростната кутия на мотоциклета му, което го лиши от борбата за първи подиум в кариерата му в кралския клас. Heartbreak for @FabioQ20!



Mechanical misfortune robs the @sepangracing rider of a maiden #MotoGP podium! #SpanishGP pic.twitter.com/MNdLwZpKbl — MotoGP™ (@MotoGP) May 5, 2019 С отпадането на французина от втората позиция Маркес увеличи преднината си. Алекс Ринс успя да изпревари Морбидели и излезе на второ място, на 4 сек зад шампиона. До 19-ата обиколка Морбидели падна до осмото място, изпреварен и от Винялес, Дови, Петручи, Кръчлоу и Роси. В последните минути от състезанието Дови се опитваше да изпревари Винялес, но така и не дойде удачен момент за това. Пилотът на Ducati финишира четвърти пред своя съотборник Данило Петручи. Кръчлоу допусна грешка и бе изпреварен от Роси и Морбидели. Стартирайки 13-и, Доктора успя да се изкачи до шестата позиция, на която и финишира, следван от своето протеже. Малко зад тях в спор за десетото място се стигна до първия и единствения по-сериозен инцидент в състезанието. След контакт между Алейш Еспергаро (Aprilia) и Джак Милър (Ducati) последният падна с машината си. Down goes @jackmilleraus!



The @pramacracing rider has dropped out of the top ten! #SpanishGP pic.twitter.com/cVUp8gjDvQ — MotoGP™ (@MotoGP) May 5, 2019 Съотборникът на Маркес - Хорхе Лоренсо претърпя поредно разочароващо състезание. Испанецът стартира 11-и, но през по-голямата част от състезанието се движеше 15-и, като благодарение на някои отпадания все пак успя да премине карирания флаг на 12-о място. В генералното класиране Маркес вече води с една точка преднина спрямо Алекс Ринс, три точки спрямо Дови и девет точки спрямо Роси.

