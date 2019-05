Алонсо с победа в 6-те часа на Спа, сняг изненада пилотите (видео)

Екипажът на Тойота с номер 8 Фернандо Алонсо, Себастиен Буеми и Казуки Накаджима спечелиха 6-те часа на Спа - предпоследен кръг от супер сезона в Световните серии по издръжливост и се приближиха до шампионската титла. Победителите се справиха с коварните условия на пистата, които включваха обилен дъжд и три кратки снеговалежа, и финишираха с обиколка пред конкурентите си.

We have had snow, rain, sun and now comes the hail! Safety car is deployed. #WEC #6HSPA pic.twitter.com/mP3Pgcc3TJ