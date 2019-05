НБА ЛеБрон бил шокиран от напускането на Меджик 05 май 2019 | 14:27 0



Крилото на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс говори за първи път публично, след като президентът на баскетболните операции на клуба Меджик Джонсън напусна поста си на 9 април, малко преди края на редовния сезон в Националната баскетболна асоциация. В собственото си шоу по HBO Джеймс заяви, че е бил шокиран от новината, която е научил от приятеля си Ранди Мимс, и не е повярвал, докато сам не е проверил. "Човече, разкарай ми се от погледа. Говориш глупости, казах на Ранди", разкри Джеймс. So this is how @KingJames & @ZO2_ found out about Magic stepping down #TheShopHBO pic.twitter.com/vdv5vOnqcd — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) May 5, 2019 "Реших да се присъединя към Лейкърс, след като говорих с Меджик и бе много странно, когато разбрах изведнъж, че той вече не е част от клуба. Дори не ми се обади, за да ми каже: "Хей, Брон, целуни ми *******, напускам." Ако го беше направил, нямаше да се чувствам толкова странно", каза още Джеймс. Баскетболистът сподели, че агентът му Рич Пол е провел среща с Джонсън и генералния мениджър на клуба Роб Пелинка само дни преди раздялата да стане факт, но не е имало дори и знак за подобно нещо. 0



