Невероятно CS:GO шоу в Сидни и велика победа за Team Liquid над Fnatic

WE ARE YOUR IEM SYDNEY CHAMPIONS pic.twitter.com/TWP76hWiOE — Team Liquid (@TeamLiquid) May 5, 2019

GGs and very well played, @FNATIC — Keith Markovic (@NAFFLY) May 5, 2019 Oтборът на Team Liquid постигна невероятен успех по CS:GO! Един от най-силните тимове в света грабна трофея Intel Extreme Masters в Сидни. Геймърите успяха да се справят с шведския Fnatic с 3:2 победи.Грандиозното шоу се проведе в Qudos Bank Arena, където близо 13 000 души видяха значимата победа за Team Liquid.Играчите от TL показаха страхотно хладнокръвие от първата до последната минута в сблъсъка, а това със сигурност изигра основна роля за крайния успех над един от най-легендарните отбори по Counter-Strike."Невероятно е това, което направихме. Публиката беше страхотна. Беше наистина прекрасен турнир", каза Кийт Маркович.

МАРТИН СТОИЧКОВ репортер - отдел "Футбол" Прочетена 588

