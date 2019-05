ММА Официално: Ще има реванш между Миочич и Кормие 05 май 2019 | 13:32 - Обновена 0



копирано

Реваншът между шампиона в тежка категория на UFC Даниел Кормие и Стипе Миочич бе официално обявен от организацията по-рано днес. Двамата влизат отново в клетката в главната битка на събитието UFC 241, което ще се проведе на 17-ти август в Калифорния. They will run it back in Anaheim!@DC_MMA @StipeMiocic 2 headlines #UFC241 Aug. 17! pic.twitter.com/FBEsS4qFAT — UFC (@ufc) May 5, 2019 В последната си битка Ди Си успя да защити пояса си с победа над Дерик Люис през ноември миналата година и записа 7-ма поредна победа. Миочич от своя страна не се е бил, откакто загуби титлата си през юли миналата година срещу и серията му от 6 поредни победи бе прекъсната.

boec.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 531 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1