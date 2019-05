Артур Бетербиев спря Радивое Калайджич в 5-ия рунд и защити титлата си в IBF

View this post on Instagram

Дорогие друзья! Я поздравляю с очередной красивой и уверенной победой на профессиональном ринге дорогого БРАТА, представителя Чеченского республиканского клуба "Ахмат", чемпиона мира @arturbeterbiev Артура Бетербиева. Он не дал ни одного шанса на успех своему сопернику Радивойе Каладжичу. Американец претендовал в этом бою на чемпионский титул по версии IBF в полутяжёлом весе, принадлежащий Бетербиеву. Артур провёл бой в привычном ему атакующем стиле и уже в пятом раунде выиграл техническим нокаутом. Таким образом, он уже во второй раз провёл защиту своего чемпионского пояса и одержал четырнадцатую подряд победу нокаутом. Я поздравляю всех российских любителей бокса с этим результатом! Желаю Артуру крепкого здоровья, удачи и новых больших побед на ринге! АХМАТ - СИЛА!!! #Кадыров #Россия #Чечня #Бокс #Бетербиев

