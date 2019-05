Волейбол Мартин Атанасов заби 17 точки! Силвано Пранди изведе Шомон на финал във Франция 05 май 2019 | 12:05 - Обновена 0



Националът Мартин Атанасов и неговият Шомон се класираха на финали във френската лига 1. Воденият от националния селекционер Силвано Пранди тим записа успех над Аячо с 3:1 (12:25, 25:15, 25:15, 25:18) в третия полуфинален мач помежду им. Le CVB disputera donc sa 3e finale de LAM en 3 ans ! Ce sera en aller-retour, avec match aller à domicile... à Reims !



Nous jouerons au complexe René Tys, comme pour nos belles soirées européennes, et ce sera mardi 7 mai, à 20h45 ! pic.twitter.com/ryH0gXXLkF — CHAUMONT VOLLEY BALL (@CVB52HM) May 3, 2019 В първата среща Шомон надигра категорично опонента с 3:0 гейма, във втория мач клубът от Корсика се наложи с 3:1 гейма. Атанасов бе титуляр, като бе над всички и се разписа със 17 точки (3 аса, 1 блокада). 13 точки добави Батист Жейле (5 аса, 1 блок).



За опонентите Тимоте Карле приключи с 16 точки (2 блокади), с 11 точки се отчете Николас Мендес (2 аса). В първата среща Шомон надигра категорично опонента с, във втория мач клубът от Корсика се наложи с. Атанасов бе титуляр, като бе над всички и се разписа със. 13 точки добави Батист Жейле (5 аса, 1 блок).За опонентите Тимоте Карле приключи с 16 точки (2 блокади), с 11 точки се отчете Николас Мендес (2 аса). Така на финала в битката за титлата Шомон ще се изправи срещу шампиона Тур, който отстрани Ница с 2-0 победи (с 3:2 и 3:0 гейма). Après une finale de Coupe de France, un quart de finale de Champions League, c'est maintenant la finale du Championnat de France que nous allons disputer !!!



Victoire 3 sets à 1 en terre corse pour ce match d'appui ! Bravo messieurs



(25-12) (15-25) (15-25) (19-25) pic.twitter.com/4UuANxYUEB — Michaël Cornée (@MichaelCornee) May 3, 2019

