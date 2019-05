Аякс триумфира с Купата на Холандия (видео)

Аякс спечели Купата на Холандия за рекорден 19-и път. Клаас-Ян Хунталаар се разписа два пъти за победата с 4:0 срещу Вилем II във финала. Дейли Блинд и 35-годишният Хунтелаар вкараха голове в рамките на 60 секунди в самия край на първата част. Отново Хунтелаар покачи на 3:0 с удар отблизо в 67-ата минута на двубоя в Ротердам, а защитникът Расмус Кристиансен добави още едно попадение 14 минути преди изтичане на редовното време.

