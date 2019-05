Зимни спортове Пастърнак донесе драматичен триумф на Бостън над Калъмбъс 05 май 2019 | 12:19 0



С втория си гол в мача 1:28 минути преди края на третата част Давид Пастърнак донесе победата на Бостън Брюинс с 4:3 над Кълъмбъс Блу Джакетс в петия мач от полуфиналната серия в Източната конференция на Националната хокейна лига. С успеха "мечоците" поведоха с 3:2 победи в серията и се нуждаят от една победа в следващите два мача, за да се класират за финал в конференцията, където вече ги очаква Каролина Хърикейнс. След скучен първи перидо Бостън откри чрез Дейвид Крейчи по-малко от две минути след началото на втората част. Never give up on the puck.@bmarch63 | #NHLBruins pic.twitter.com/62pdBL6Tj1 — Boston Bruins (@NHLBruins) May 5, 2019 Домакините покачиха на 2:0 чрез Брад Марша в шестата минута на третата третина, а заключителните 10 минути на двубоя се превърнаха в истинска въртележка. Първо Сет Джоунс намали на 1:2 с третия си гол в плейофите, но само секунди по-късно Пастърнак възстанови преднината на Бостън от два гола. Само 39 секунди по-късно обаче Кълъмбъс отговори с нов гол, дело на Райън Дзингел. Дийн Кукан изравни за 3:3 6:02 минути преди края и срещата вървеше към продължение, когато Пастърнак с втория си гол оформи крайното 4:3 в полза на Бостън. Гостите от Кълъмбъс можеха да изравнят в последната минута на мача, но Туука Раск направи изключително спасяване след удар на Мат Дюшен. Финландецът отрази 33 шайби към мрежата си, а Сергей Бобровски спаси 32 удара към вратата на "сините якета". Шестият мач от серията е в нощта на понеделник срещу вторник в Кълъмбъс. На Запад Сан Хосе Шаркс също поведе с 3:2 победи в серията с Колорадо Аваланш след домакинска победа с 2:1 в мач номер 5. Тайсън Йост изведе Колорадо напред в резултата в 18-ата минута на втория период, но 20 секунди преди почивката Томаш Хертл изравни за 1:1. "After every game, [Pavelski] calls us, 'Boys, just keep going.' It was amazing to see him. We just play for him too, we want him back on the ice." #PlayoffMode pic.twitter.com/AqbSU7uTEi — x - San Jose Sharks (@SanJoseSharks) May 5, 2019 Отново чешкият нападател се превърна в герой за феновете на "акулите" в седмата минута на третата част, когато с втория си гол в мача донесе победата на Сан Хосе. Мартин Джоунс направи 21 спасявания на вратата на домакините, а колега му Филип Грубауер отрази 37 шайби към мрежата си. Шестият мач от серията е в нощта на понеделник срещу вторник в Денвър. 0



