Световен футбол Гол и асистенция на Ибра не помогнаха на Галакси 05 май 2019 | 12:10 - Обновена 0



копирано

The first of two very, very beautiful goals from the #LAGalaxy@diegopolenta92 @Ibra_official @AntunaUriel pic.twitter.com/nYUrH7OZNP — LA Galaxy (@LAGalaxy) May 4, 2019



Първо мексиканецът Уриел Антуна изравни в 39-ата минута с второто си поредно попадение, след като Ибра проби отдясно и го намери в наказателното поле. Шведът пък отбеляза деветото си попадение за сезона в 43-ата минута, когато с плонж донесе аванс за гостите. Капитанът на Галакси има вече 31 гола в 35 мача от МЛС.

CHECK OUT THE #LAGALAXY



A couple of delectable dishes from @diegopolenta92 & @ChrisPontius13 ends with a diving header from @Ibra_official pic.twitter.com/baMKzIrfiT — LA Galaxy (@LAGalaxy) May 4, 2019



През втората част домакините обаче обърнаха нещата в своя полза. Първо Марк Жатковски изравни в 59-ата минута с удар от 11 метра. Дерик Етиен пък вкара за 3:2 в 67-ата минута, като попадението беше зачетено с помощта на ВАР, за радост на над 20 000 зрители по трибуните на стадиона в Ню Джърси.



Ибра и компания се опитаха да стигнат поне до точката, но вратарят Робрел не допусна гол, а веднъж и средата спаси "червените".



Така Галакси остана на второ място в Западната конференция с актив от 22 точки, като изостава на две от градския си съперник Лос Анжелис, който има и мач повече. Ню Йорк РБ пък е на осмо място в Източната конференция с 11 точки, след като записа втора поредна победа в шампионата. Голямата звезда на Лос Анджелис Галакси Златан Ибрахимович отбеляза своя дежурен гол, а също така добави и асистенция на сметката си, но и това не спаси тима му от втора загуба за сезона в Мейджър Лийг Сокър. Ел Ей отстъпи с 2:3 във визитата си на Ню Йорк Ред Бул в мач от 10-ия кръг на първенството. На стадион " Ред Бул Арена " домакините поведоха в 15-ата минута с гол на Терек. Последваха по едно отменено попадение за два тима, но в края на първата част Галакси стигна до пълен обрат в рамките на четири минути.Първо мексиканецът Уриел Антуна изравни в 39-ата минута с второто си поредно попадение, след като Ибра проби отдясно и го намери в наказателното поле. Шведът пък отбеляза деветото си попадение за сезона в 43-ата минута, когато с плонж донесе аванс за гостите. Капитанът на Галакси има вече 31 гола в 35 мача от МЛС.През втората част домакините обаче обърнаха нещата в своя полза. Първо Марк Жатковски изравни в 59-ата минута с удар от 11 метра. Дерик Етиен пък вкара за 3:2 в 67-ата минута, като попадението беше зачетено с помощта на ВАР, за радост на над 20 000 зрители по трибуните на стадиона в Ню Джърси.Ибра и компания се опитаха да стигнат поне до точката, но вратарят Робрел не допусна гол, а веднъж и средата спаси "червените".Така Галакси остана на второ място в Западната конференция с актив от 22 точки, като изостава на две от градския си съперник Лос Анжелис, който има и мач повече. Ню Йорк РБ пък е на осмо място в Източната конференция с 11 точки, след като записа втора поредна победа в шампионата.

Още по темата

0



копирано

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ заместник-главен редактор Прочетена 775 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1