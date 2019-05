Други АПОЕЛ Никозия спечели седма поредна титла в Кипър 05 май 2019 | 11:07 0



This is our DES7INY! https://t.co/Jvk2ck8jx5 — APOEL FC (@apoelfcofficial) May 4, 2019

Два кръга преди края на шампионата в Кипър АПОЕЛ има 64 точки в класирането, през Аполон с 58 и АЕК Ларнака с 56. АПОЕЛ Никозия спечели за седми пореден път титлата в кипърското футболно първенство, след като победи с 3:0 у дома Аполон Лимасол.За АПОЕЛ това е рекордна 28-ма титла, но тя нямаше да стане факт, ако не бе и равенството 1:1 на другия преследвач АЕК Ларнака с Неа Саламина.Томас де Виченти, Нуно Мораиш и Николас Йоану вкара през първото полувреме за АПОЕЛ. Още преди почивката пък Аполон остана с 10 души заради червения картон на защитника Валентин Роберге.Два кръга преди края на шампионата в Кипър АПОЕЛ има 64 точки в класирането, през Аполон с 58 и АЕК Ларнака с 56. 0



