НБА Хюстън победи Голдън Стейт в третия мач от серията след 41 точки на Джеймс Хардън 05 май 2019 | 09:06 - Обновена 0



41 POINTS#PhotoOfTheGame | @rokitofficial pic.twitter.com/p258SvMt5c — Houston Rockets (@HoustonRockets) May 5, 2019

Хардън изигра най-силния си мач от началото на серията, въпреки продължаващите проблеми с лявото му око. Гардът на домакините реализира поредица от важни кошове в последната четвърт и най-вече в продължението, за да върне интригата в полуфинала.



Хюстън изигра много силно първо полувреме и на почивката домакините водеха с 9 точки при 58:49.

След паузата обаче се разигра Кевин Дюрант, който до почивката имаше само 12 точки. Крилото завърши срещата с 46 точки и сам държеше отбора си в мача заради проблемите, които имаха Стеф Къри и Клей Томпсън при стрелбата. Къри завърши двубоя със 17 точки при стрелба от игра 7 от 23, докато Томпсън остана с 16 точки.

GAME 3 FINAL SCORE



James Harden puts up 41 PTS, 9 REB, 6 AST as the @HoustonRockets (1-2) win Game 3 in overtime!#RunAsOne 126#StrengthInNumbers 121



Eric Gordon: 30 PTS, 7 3PM

Chris Paul: 14 PTS, 8 REB, 7 AST

Clint Capela: 13 PTS, 11 REB

Kevin Durant: 46 PTS, 6 3PM pic.twitter.com/Ol8BCHBT0B — NBA (@NBA) May 5, 2019

Гостите бяха близо до успеха в края на редовното време, когато Андре Игуодала отбеляза тройка за 112:110 46 секунди преди края, но Джеймс Хардън изравни с два точно изпълнени наказателни удара.



След това Дюрант можеше да отбележи победен кош, но пропусна и мачът влезе в допълнителни пет минути. В тях Хардън бе над всички, реализирайки 7 от 14-те точки за тима си.



Освен Хардън и Гордън, много добър мач за победителите направи и плеймейкърът Крис Пол, който приключи с 14 точки, 8 борби и 7 асистенции. Клинт Капела прибави 13 точки и 10 борби, а с 10 точки от пейката се включи Иман Шъмпърт.



За гостите от Голдън Стейт Дреймонд Грийн приключи с "трипъл-дабъл" от 19 точки, 11 борби и 10 асистенции, а Игуодала отбеляза още 16 точки. Проблем за "войните" обаче се оказа слабата продукция на играчите от пейката им, които завършиха с общо едва 7 точки.

Final



KD - 46p/6a/3r

Draymond - 19p/11r/10a/2b

Steph - 17p/4a/3r/2s

Klay - 16p/8r/2a/3s

Andre - 16p/5r/3a/3b/1s

Shaun - 3p/2r/2a

Kevon - 2p/1r/1b

Alfonzo - 2p/1r pic.twitter.com/taKNMuGQJm — Golden State Warriors (@warriors) May 5, 2019

