ММА Четвърта поредна загуба за Къб Суонсън 05 май 2019 | 06:52



Ветеранът Къб Суонсън записа четвърта поредна загуба в UFC. Той загуби в много оспорвана среща от доста по-младия съперник Шейн Бургос. Двамата американци направиха атрактивна среща с много размени на галавечерта в Отава. Суонсън беше по-внимателен, но успяваше да пласира експлозивни атаки от близка дистанция. Wow!@HurricaneShaneB gets the biggest win of his career at #UFCOttawa! pic.twitter.com/hy0OW68LJN — UFC (@ufc) 5 май 2019 г. И трите рунда бяха много близки. Това беше причината и за съдийското решение с 2:1 гласа. В решителната карта Бургос спечели с 29:28 точки. И трите рунда бяха много близки. Това беше причината и за съдийското решение с 2:1 гласа. В решителната карта Бургос спечели с 29:28 точки. 28-годишният американец има 12 победи и само една загуба в своята кариера. Massive respect between these two!How did you score @CubSwanson vs @HurricaneShaneB? #UFCOttawa pic.twitter.com/UMR2SVBTyM— UFC (@ufc) 5 май 2019 г. 0



КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт"

