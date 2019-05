ММА Брънсън спря черна серията 05 май 2019 | 06:48 0



Дерек Брънсън (САЩ) спря черната серия от две поредни загуби с нокаут, като победи Илайъс Тиъдору (Кан) на голямата галавечер на UFC в Отава (Кан). Двамата се срещнаха в двубой от средна категория. Американецът действаше с по-премерени, но точни удари. Той беше разпределил отлично силите за всичките три рунда. Тиъдору залагаше на атрактивни кикове, които рядко попадаха в целта. Ключовите моменти в мача бяха тейкдауните на Брънсън, който направи особено атрактивно тръшване, след като качи на гръб канадеца. Going



Coming #UFCOttawa pic.twitter.com/xyqz59s9ZM — UFC (@ufc) 5 май 2019 г. След финалния сигнал Брънсън спечели със съдийско решение. След финалния сигнал Брънсън спечели със съдийско решение. DB back in the win column! @DerekBrunson #UFCOttawa pic.twitter.com/wrpokCGlZ8— UFC (@ufc) 5 май 2019 г. 0



КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 115

