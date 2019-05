ММА Доналд Серони продължи да пише история, предизвика отново Конър 05 май 2019 | 06:42 0



Доналд Серони – Каубоя продължи да пише история в UFC. Той записа невероятна победа в основния мач на галавечерта в Онтарио (Кан) срещу коравия Ал Якуинта. Битката се превърна в кърваво меле и завърши по точки. Двамата гладиатори се захапаха от първия рунд на сблъсъка в лека категория. FOTN Bonus



You guessed it -- @CowboyCerrone vs @AlIaquinta | 50Gs! #UFCOttawa



B2YB @ToyoTires pic.twitter.com/R62jBTcMuc — UFC (@ufc) 5 май 2019 г. С всяка изминала минута пораженията по тялото и лицето на Якуинта се увеличаваха. Той на два пъти беше свалян в нокдаун, но малко не стигна на Каубоя да го довърши. След финалния гонг и тримата съдии дадоха убедително победата за Серони. Той записа 23-ия си успех в UFC, което е абсолютен рекорд. Той е и на второ място по брой на мачове в организацията. Серони получи и рекордния 17-и бонус в своята кариера. След двубоя Серони хвърли отново ръкавицата към Конър Макгрегър и го призова да се бият през юли. Another angle

