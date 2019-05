Моторни спортове Новак с изненадващ полпозишън в MotoGP 04 май 2019 | 18:03 0



Дебютантът в кралския клас на MotoGP Фабио Куартараро спечели изненадващ полпозишън със сателитната си Yamaha за предстоящата Гран При на Испания и стана най-младият пилот, направил това. Благодарение на новия асфалт на пистата "Херес" французинът постави и нов рекорд за обиколка на трасето - 1:36.880 мин. Неговият съотборник Франко Морбидели записа второ най-добро време в квалификацията, оставяйки защитаващия титлата си в шампионата Марк Маркес с трета стартова позиция. Congratulations @FabioQ20!



Officially the youngest ever polesitter in #MotoGP history! #SpanishGP pic.twitter.com/vYQVNnDfpL — MotoGP™ (@MotoGP) May 4, 2019 Is he really a rookie?! @FabioQ20 is making a late bid for a maiden #MotoGP pole position! #SpanishGP pic.twitter.com/NTa0Krrphy — MotoGP™ (@MotoGP) May 4, 2019 За разлика от Куартараро и Морбидели, Валентино Роси и неговата заводска Yamaha далеч не се справиха толкова добре и Доктора ще се нареди на решетката утре на едва 13-о място. Слаб последен сектор от трасето пък не позволи на пилота на Ducati Андреа Довициозо да влезе в топ 3 и италианецът остана четвърти. Съотборникът на Роси Маверик Винялес се добра до пета позиция, след като му се наложи да премине и през Q1 и е следван от Кал Кръчлоу със сателитна Honda. Данило Петручи остана със седмо място, тъй като падна с мотора си на завой номер 1 в последните минути от квалификацията и нямаше време да смени машината си. Топ 10 допълват Такааки Накагами с Honda, Алекс Ринс със Suzuki и Франческо Баная с Ducati. Съотборникът на Маркес в Honda Хорхе Лоренсо падна на втория завой от трасето към края на квалификацията и подобно на Петручи не успя да се върне отново на машината си. Той ще стартира 11-и.

