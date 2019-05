Тенис Швейцарка спечели първата си титла 04 май 2019 | 17:36 0



21-годишната Тайхман надделя над участващата с "уайлд кард" представителката на домакините Каролина Мухова със 7:6(5), 3:6, 6:4 след почти три часа игра в първия финал на двете състезателки.



"Нямам думи. Беше страхотна битка, но можеше да има само една победителка. Радвам се, че всичко завърши в моя полза. Изтощена съм, но съм много щастлива за първата ми титла", коментира Тайхман, която е 146-а в световната ранглиста.



The qualifier has done it!@jilteichmann beats Muchova to become the #PragueOpen champion - 7-6(5), 3-6, 6-4! pic.twitter.com/88AxwKrmcO — WTA (@WTA) May 4, 2019

Мухова, 106-а в света, на два пъти повеждаше с пробив в решаващия трети сет при 1:0 и 3:2, но в края допусна обрат. С класирането си за финала двете си гарантираха място в топ 100 на световната ранглиста за първи път.

