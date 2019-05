Президентът на Хъдърсфийлд продава клуба

Президентът на Хъдърсфийлд - Дийн Хойл, се съгласи да продаде английския елитен клуб на бизнесмена Фил Ходжкинсън. Очаква се смяната на собствеността да се извърши до края на сезона.

Хойл е популярна личност сред запалянковците на отбора от Йоркшър. Той пое контрола в клуба през 2009 година и го класира в елита за първи път след близо половин век прекъсване.

През настоящия сезон "териерите" изпадат от Висшата лига. "Сърцето ми не дава да продам клуба и смятам, че мачът с Манчестър Юнайтед ще бъде най-емоционалният за мен. През последните 10 години дадох всичко, включително и здравето ми, за Хъдърсфийлд. Дано новият президент напише нова история в нашия любим отбор", заяви Дийн Хойл пред английските медии.

