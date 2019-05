БГ Футбол Ияд Хамуд и юношите на Шефилд Уензди станаха шампион на ПДЛ-лигата в Англия 04 май 2019 | 15:45 0



Българският юношески национал Ияд Хамуд стана шампион в ПДЛ-лигата на Англия с юношеския отбор на Шефилд Уензди до 18 години. На финала за трофея "кукумявките", които са първи в северната секция, се изправиха срещу отбора на Кардиф Сити (първи в Южната) и го победиха с 3:2. Thank you to everyone who gave their support to the boys yesterday evening! #swfc pic.twitter.com/6omLXS6LRy — Sheffield Wednesday (@swfc) May 4, 2019 Хамуд започна като титуляр и остана на терена до 75-ата минута, след което беше заменен от Елиът Васало при резултат 2:1. До края на срещата двата отбора си размениха по едно попадение, като беше оформен и крайният резултат. Играчите на Кардиф удариха и горната греда преди почивката, когато Шефилд Уензди се оттегли с аванс от два гола- дело на Чарлс Хагън и Чарли Рийни. Именно смяната на Хамуд- Васало заби третото попадение 5 минути преди края, повишавайки преднината на 3:1. Така свед две титли- на Северната секция и на цялата ПДЛ-лига започналият кариерата си в Локомотив (Пловдив) нападател Ияд Хамуд приключва сезона с 14 попадения за 18-годишните юноши на Шефилд Уензди. 0



