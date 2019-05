Други Желан от Арсенал преподписа с Аякс 04 май 2019 | 14:37 - Обновена 0



Аржентинският защитник Николас Таляфико подписа нов договор с Аякс до лятото на 2022 година, съобщиха от клуба. В контракта има клауза, която задължава бранителя да играе за тима от Амстердам и през следващия сезон, така че той може да напусне "Йохан Кройф Арена" най-рано през лятото на 2019 година. Arsenal

Nicolas Tagliafico has signed a new contract with Ajax until 2022, which includes a promise that he will play for the club next season pic.twitter.com/5wliD35e7C — Goal (@goal) May 3, 2019 Таляфико играе за Аякс от януари 2018 година, когато бе привлечен от Индепендиенте. Той има 57 мача за първия отбор на Аякс с 6 гола и 8 асистенции в тях. Три от попаденията му паднаха през този сезон в Шампионската лига. Смяташе се, че един от основните заинтересовани за подписа на левия защитник е Арсенал, но и други големи клубове следяха ситуацията около играча. 0



