eSports Шампион с Лестър ще прави стадион за eSports 04 май 2019 | 14:39 - Обновена 0



копирано



"The partnership seems like a win-win for both sides" - we agree! Thanks @esportsinsider for covering our recent partnership with @FuchsOfficial's @NFG_eSports. Check the article out here https://t.co/mr4NL04Ojp & check out the launch trailer below#BIDS #esports #NoFuchsGiven pic.twitter.com/QK6atT4yJO — Bidstack (@bidstack) May 1, 2019

Интересен факт е, че шест месеца, след като основава NFG еSports играч от тима му стига до груповата фаза на Световното по FIFA 19. Отборът има общо 12 професионални играчи.



Най-големият проект на Фукс пък е изграждането на еSports стадион с 1000 места в Ню Йорк, където да се провеждат едни от най-големите събития в света на гейминга.

We're really proud to be working with @FuchsOfficial through our partnership with @NFG_eSports He was the 1st @premierleague footballer to launch an esports team & now has plans to build a 1000 seater esports venue in NY. The future looks bright https://t.co/dNGosGyJjY #bids pic.twitter.com/fb5ttaCriR — Bidstack (@bidstack) May 1, 2019

"Една от най-големите ми цели е да успея да изградя тази спортна сцена в Ню Йорк. Водя преговори с партньори, за да успея да реализирам този вълнуващ проект", заяви Фукс пред "Форбс".



Специалисти пък прогнозират, че до 2020 година световният пазар за електронни спортове ще генерира приходи от над 1,5 млрд. долара. Твърди се още, че 600 милиона души ще бъдат въвлечени в eSports. Кристиан Фукс се превръща в един от най-сериозните играчи в гейминг средите. Бившият бранител на Лестър е основател на отбора "NoFuchsGiven". Фукс се влюбва в гейминга, след като вижда сина си да гледа клипове на FIFA.Интересен факт е, че шест месеца, след като основава NFG еSports играч от тима му стига до груповата фаза на Световното по FIFA 19. Отборът има общо 12 професионални играчи.Най-големият проект на Фукс пък е изграждането на еSports стадион с 1000 места в Ню Йорк, където да се провеждат едни от най-големите събития в света на гейминга."Една от най-големите ми цели е да успея да изградя тази спортна сцена в Ню Йорк. Водя преговори с партньори, за да успея да реализирам този вълнуващ проект", заяви Фукс пред "Форбс".Специалисти пък прогнозират, че до 2020 година световният пазар за електронни спортове ще генерира приходи от над 1,5 млрд. долара. Твърди се още, че 600 милиона души ще бъдат въвлечени в eSports.

Още по темата

0



копирано

МАРТИН СТОИЧКОВ репортер - отдел "Футбол" Прочетена 967 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1