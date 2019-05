Моторни спортове Петручи с рекордно бърза обиколка в третата MotoGP тренировка в Испания 04 май 2019 | 12:39 0



Пилотът на Ducati Данило Петручи записа най-бързата обиколка в третата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP на испанската писта "Херес". Цели 14 пилоти подобриха досегашния рекорд на трасето благодарение на новия асфалт, а времето на италианеца - 1:36.957 мин се превърна в новия рекорд на "Херес". Less than half a second covers the top 12! What an incredible session! @Petrux9 leads again but a flurry of late improvements knock @ValeYellow46 into Q1! #SpanishGP pic.twitter.com/QjlTwEdfGM — MotoGP™ (@MotoGP) May 4, 2019 Изненадващо заводските пилоти на Yamaha Валентино Роси и Маверик Винялес не намериха място в топ 10, което означава, че за да се борят за полпозишън, трябва да преминат през Q1. В същото време мотоциклетистите със сателитна Yamaha дадоха отлични времена и дебютантът в кралския клас за сезон 2019 Фабио Куартараро зае трето място в третата тренировка. Между него и Петручи се нареди защитаващият титлата си в шампионата Марк Маркес. Победителят от последния MotoGP кръг в САЩ Алекс Ринс първи подобри вчерашното постижение на Петручи. Освен него първото място в 45-минутната сесия заемаха и Маркес, а впоследствие и Кал Кръчлоу, който обаче падна с мотора си с доста висока скорост на десетия завой. Инцидентът наложи появата на червен флаг за десетина минути, докато трасето бъде почистено, а бариерите - поправени. Just as he was threatening the fastest time, @calcrutchlow has gone down!



The @LCRHondaTeam rider is up on his feet and heading back to the pits! #SpanishGP pic.twitter.com/cwDSgPZdHB — MotoGP™ (@MotoGP) May 4, 2019 В последните три минути от тренировката времената ставаха все по-добри и пилотите в топ 10 попаднаха там именно заради финалните си атаки. Зад Куартараро на четвърто място остана временният лидер в генералното класиране Андреа Довициозо (Ducati), който записа почти идентично време с петия Жоан Мир от Suzuki. На шесто място се нареди съотборникът му Ринс, следван от Такааки Накагами и Кръчлоу със сателитни мотори Honda. Франко Морбидели с втората сателитна Yamaha записа девето време, а топ 10 допълни Хорхе Лоренсо с Honda. Валентино Роси записа 11-о време.

