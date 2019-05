Тенис Франсис Тиафо отпадна на четвъртфиналите в Ещорил 04 май 2019 | 10:52 0



Финалистът за 2018 година Франсис Тиафо отпадна в четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в португалския град Ещорил с награден фонд 524 340 евро. Американецът, поставен под номер 8 в схемата, отстъпи с 0:6, 7:6(5), 2:6 пред специалиста в играта на червени кортове Пабло Куевас от Уругвай. Тиафо бе тотално надигран в първия и в третия сет от опитния си съперник и единствено във втория успя да му се противопостави. Lucky loser @PabloCuevas22 gets it done: 6-0, 6-7(5), 6-2 against last year finalist Frances Tiafoe to book a SF meeting with Alejandro Davidovich Fokina.#EstorilOpen | @ATP_Tour pic.twitter.com/Rl5g4xXAIs — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) May 3, 2019 В полуфиналите Куевас ще играе с младия испански квалификант Алехандро Давидович Фокина, който се наложи с 6:7(2), 7:5, 6:4 над французина Гаел Монфис. Срещата премина през редица обрати и серия от пробиви, но показа и страхотно спортсменство. В средата на третия сет Давидович Фокина падна лошо, опитвайки се да достигне една топка при мрежата на Монфис, и остана на земята. Французинът прескочи мрежата и отиде при съперника си, за да провери дали всичко с него е наред и да му помогне да се изправи, с което заслужи аплодисментите на публиката. В другия полуфинал от програмата ще се срещнат гръкът Стефанос Циципас и белгиецът Давид Гофен. Циципас победи представителя на домакините Жоао Домингеш със 7:6(3), 6:4, докато Гофен мина през иглени уши срещу тунизиеца Малек Джазири, за да триумфира с 4:6, 7:6(4), 6:2. 0



