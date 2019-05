ММА Вижте ужасяващ нокаут от дебютант в ONE Championship 03 май 2019 | 21:56 0



По-рано днес, Лий се изправи срещу Юсуп Садулаев във файт карта, носеща заглавие "За чест". Събитието бе оглавено от Киамриан Абасов срещу UFC ветерана Юшин Оками. Абасов спечели този двубой чрез технически нокаут TKO.



Лий срещу Садулаев завърши по брутален начин още във втория рунд. Садулаев доминираше със своя граплинг през по-голямата част от първи рунд. Във втория, обаче, той сниши нивото си и атакува тейдаун, но бе засечен с остро коляното в челюстта и той се сгромоли на пода. ONE Championship публикува потенциалния кандидат за нокаут на годината в социалните мрежи:

WHAT. A. KNOCKOUT!

WHAT. A. KNOCKOUT!

Thanh Le makes a massive statement in his ONE debut, stopping Yusup Saadulaev at 0:12 of Round 2! @ThanhLeMMA #WeAreONE #ForHonor #Jakarta #MartialArts pic.twitter.com/RmR2b29VbR — ONE Championship (@ONEChampionship) May 3, 2019

С победата, Лий подобрява своята професионална статистика по Смесени бойни изкуства и тя вече е 9 победи и 2 загуби. Това е неговата осма победа чрез нокаут или технически нокаут. Пълен запис от двубоя можете да видите във видео секцията.



Иван Димитров

